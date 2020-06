Suche nach der Ursache

Nach dem Absturz eines zwischen 20 und 30 Tonnen schweren Eisenbahnbrückenteils am Freitagnachmittag in Vadrup (WN berichteten) hatten Helfer fast das gesamte Wochenende über zu tun, um die Trümmer zu beseitigen und den Streckenabschnitt wieder zu reparieren.

Stadtbrandmeister Alfons Huesmann und ein Team der Feuerwehr sowie Mitglieder des Technischen Hilfswerkes ( THW ) waren zusammen mit Experten der Bahn die gesamte Nacht von Freitag auf Samstag im Einsatz, um bei Beseitigen der Betonteile zu helfen. Dabei kam auch ein Autokran zum Einsatz, mit dessen Hilfe die schweren Reste vom tieferliegenden Gleis gehoben wurden.

Bürgermeister Wolfgang Pieper dankte bereits am Samstagmorgen den zahleichen Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks, der Freiwilligen Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes, des Baubetriebshofes und des Ordnungsamtes . „Organisation und Ablauf der koordinierten Arbeiten zur Sicherung liefen unter der Einsatzleitung von Alfons Huesmann vorbildlich ab“, betone er. Noch in der Nacht hatte er sich selbst vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Auch Landrat Dr. Olaf Gericke war über das Geschehen informiert worden und nahm den Ort des Brückenabsturzes in Augenschein.

Spezialzüge der Bahn vor Ort

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aus Telgte war mit acht Helfern vor Ort, um die Einsatzkräfte zu versorgen. Direkt neben der Bahnüberführung bauten sie ein Verpflegungszelt auf und reichten Kalt- und Warmgetränke sowie eine heiße Suppe.

Am Samstag waren gleich zwei Spezialzüge der Bahn vor Ort, um die Oberleitungen zu reparieren, die durch das herabfallende Brückenteil komplett gekappt worden waren. Zudem untersuchten Experten des Verkehrsunternehmens die Gleise und das Gleisbett auf Beschädigungen, um die wichtige Fern- und Nahverkehrsstrecke möglichst schnell wieder für den Zugverkehr freigeben zu können. Für die Dauer der Arbeiten war zwischen Münster und Kattenvenne ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Fernzüge wurden großräumig umgeleitet, was zum Teil erhebliche Verspätungen nach sich zog.

Umgehend holte die Stadtverwaltung, in deren Eigentum die Brücke steht, noch am späten Freitagabend mit dem Telgter Baustatiker Edgar Ende vom Büro Strathmann sowie Dr. Heinrich Bökamp, Prüfingenieur für Baustatik und zugleich Präsident der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen, zwei Fachleute zur Hilfe, die eine erste Einschätzung vornehmen und die Sicherungsarbeiten fachlich begleiten konnten.

„Wir sind sehr dankbar, dass durch die Vermittlung von Edgar Ende so schnell so viel Sachverstand organisiert werden konnte“, sagte Bürgermeister Wolfgang Pieper. Dabei ging es nicht nur um die Ursachenforschung, sondern zudem auch um das Sichern der anderen Geländerseite, um möglichst schnell wieder einen Bahnverkehr zu ermöglichen.

„ Wir sind sehr froh, dass Personen bei diesem Vorfall nicht zu Schaden gekommen sind. " Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann

Die gesamte Brücke soll in den nächsten Tagen noch einmal eingehend untersucht werden. Das Ordnungsamt ließ das Bauwerk am Samstagmorgen weiträumig absperren. Zur eigentliche Absturzursache gab es wegen der laufenden Untersuchungen noch keine Stellungnahme.

Am Samstagmorgen trat in der Stadtverwaltung zudem unter der Leitung von Bürgermeister Wolfgang Pieper ein Krisenstab zusammen, um die anstehenden Aufgaben zu koordinieren. Zusammen mit den Sachverständigen erfolgte eine erste Inspektion der in der Nacht durchgeführten Sicherungsmaßnahmen. Die Brücke über die Hochgeschwindigkeitsstrecke der DB bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Verwaltung warnt eindringlich davor, die doppelt abgesperrte Brücke im Bereich der Unfallstelle zu betreten. Eine Prüfung des Vorgangs, die Sichtung der technischen Unterlagen zu den Brückenprüfungen sowie die Klärung von versicherungstechnischen Fragestellungen seien bereits unmittelbar veranlasst worden, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt.

„Wir sind sehr froh, dass Personen bei diesem Vorfall nicht zu Schaden gekommen sind“, sagt Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann.

Diese Aussage war an der Einsatzstelle mehrfach zu hören. Zudem der Satz: „Westbevern ist knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt.“