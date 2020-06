Nach zwölf Wochen Pause hat die Kolpingsfamilie einen „zaghaften“ Versuch unternommen, wieder mit den monatlichen Radtouren zu starten. Unter Beachtung aller Vorschriften fanden sich acht Mitglieder auf dem Adolph-Kolping-Platz ein, um von Telgte aus durch die Natur in Richtung Münster-Nord zu radeln. Bei äußerst angenehmem Wetter wurde eine Strecke von gut 30 Kilometern zurückgelegt. Bei einer Kaffeepause brachten alle Teilnehmer froh gelaunt ihre Freude und den Wunsch zum Ausdruck, dass diese Aktion auch in Zukunft wieder regelmäßig angeboten werden soll. Ab Juli wird dann wieder wie früher an jedem ersten Dienstag im Monat eine Radtour stattfinden. Dass Treffen ist jedes Mal um 14 Uhr auf dem Adolph-Kolping-Platz. Die Teilnehmerzahl ist allerdings im Moment noch auf zehn Personen beschränkt.