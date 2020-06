Umplanungen bei der Entwässerung Nach Umplanungen haben die Experten des städtischen Abwasserbetriebes TEO die Entwässerung so vorgesehen: Die süd-östlich des Wohngebietes am Grünen Weg existierenden Rigolen, die bislang das Niederschlagswasser aufnehmen, sind in dieser Funktion nicht mehr notwendig.