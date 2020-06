„Heute Weichen für die Zukunft stellen“

Die Stadt Telgte wächst. Und damit geht eine steigende Kinderzahl einher. Das heißt aber auch, dass die Schulen mehr Schüler aufnehmen müssen und die bestehenden Räumlichkeiten zu klein sein werden. „Wir werden einen erheblichen räumlichen Mehrbedarf haben“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Pieper in einem Pressegespräch, in dem er gemeinsam mit Schulamtsleiterin Tanja Schnur vorstellte, wie nach Ansicht der Verwaltung die bauliche Erweiterung der Grundschulen in der Kernstadt in den kommenden Jahren aussehen könnte.

„Wir müssen heute die Weichen für die Bildungslandschaft der Zukunft stellen“, sagte der Bürgermeister. „Sicherlich können wir nicht alles auf einmal machen. Aber wir wollen einem roten Faden folgen. Wir müssen die Ziele mutig in den Blick nehmen.“ Die Machbarkeitsstudien und eben dieser rote Faden sollen der Politik am kommenden Donnerstag, 18. Juni, in einer gemeinsamen Sitzung von Schul- und Planungsausschuss vorgestellt werden. Die Vorarbeiten hat die Stadt gemeinsam mit den Schulen, die OGS-Leitungen, einer pädagogisch-fachlichen Begleitung und auch Architekten in pädagogischen Workshops erledigt. Die Ergebnisse sollen nun präsentiert werden.

Wolfgang Pieper und Tanja Schnur betonten, dass das Ausbauprogramm Schulen und damit die Investition in die Bildung in den nächsten Jahren Priorität haben sollen. Dafür müssten schon aus finanziellen Gründen andere Projekte wie beispielsweise die Sanierung des Rathauses hinten angestellt werden.

Und die Investition in die bauliche Erweiterung der Schulen wird kostspielig werden. Rund 20 Millionen Euro, so Schätzungen, müssen in den kommenden Jahren allein in die Grundschulen investiert werden. Der Fokus, so Wolfgang Pieper, werde zunächst auf die Don-Bosco-Grundschule gelegt, die zu einer dreizügigen Schule ausgebaut werden soll. Bereits im Sommer 2022 sollen die räumlichen Voraussetzungen geschaffen worden sein, drei Züge bilden zu können. Zunächst einmal unangetastet bleiben soll das bestehende Gebäude. Vorgesehen ist ein Neubau, der den neuesten pädagogischen Ansprüchen genügt. Der Altbau soll dann später folgen. Wenn die Don-Bosco-Schule einmal fertiggestellt ist, könnten die Maßnahmen nach ersten groben Schätzungen rund neun Millionen Euro gekostet haben.

Wenn in den folgenden Schritten dann auch Marien- und Brüder-Grimm-Schule – für beide gibt es noch keine Zeitschiene – an der Reihe waren, könnte die Erweiterung der Grundschulen um die 20 Millionen Euro verschlungen haben.

Bereits zum Schuljahr 2021/22 müssen wegen der Umstellung auf G9 auch zusätzliche Räumlichkeiten für das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium bereitgestellt werden. Wie genau hier die Lösung aussehen wird, das steht derzeit noch nicht fest. Dass aber zum genannten Zeitpunkt zusätzliche Räume zur Verfügung stehen sollen, steht fest.