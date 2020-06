Nachdem bereits verschiedene Veranstaltungen der Stadt Telgte aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt oder verschoben werden mussten, ist nun im Rathaus auch die Entscheidung über den Mariä-Geburts-Markt ( MGM ) mit der Kirmes und dem Reit- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Gustav Rau Westbevern im September gefallen: „Eine solche Veranstaltung ist unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen nicht möglich und deshalb mit Blick auf die Infektionsgefahren nicht verantwortbar“, fasst Bürgermeister Wolfgang Pieper das Ergebnis der Überlegungen zusammen.

Dass diese Entscheidung für die Schausteller der Fahrgeschäfte und die Beschicker des MGM bitter ist, ist der Stadt und den Wirtschaftsbetrieben Telgte durchaus bewusst: „Die corona-bedingte Absage der überwiegenden Zahl vergleichbarer Veranstaltungen bedeutet eine existenzielle Bedrohung für die Branche“, so die Einschätzung des Geschäftsführers der Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, Marc-André Spliethoff. Deshalb habe man intern auch über Alternativen zu einer Absage nachgedacht und diese geprüft. Aber wirklich sinnvoll, so das Ergebnis aller Überlegungen, sei eine solche Veranstaltung nicht machbar. Daher hat nun das Ordnungsamt der Stadt Telgte die Durchführung der Traditionsveranstaltung auf der Grundlage der Gewerbeordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz förmlich untersagt.

Großveranstaltungen – und dazu gehören auch Jahrmärkte, Volksfeste und Kirmesveranstaltungen – sind in Nordrhein-Westfalen bis zum 31. August generell untersagt. Die Stadtverwaltung geht aber nicht davon aus, dass man 14 Tage später quasi wieder zur Normalität einer solchen Traditionsveranstaltung wie der Kirmes mit MGM zurückkehren kann: „Das lebt von der Nähe und Enge, vom Zusammentreffen der Menschen, vom Essen und Trinken, vom Zuschauen und Mitmachen – und all das kann man nicht mit Abstands- und Hygieneregelungen organisieren“, so der Bürgermeister. Und kontrollieren und überwachen wolle und könne man das auch nicht, denn dann gehe der Spaß verloren.