Telgte -

Von A. Große Hüttmann

16 Jahre lang war Hubert Rammes als Stadtdirektor in Telgte tätig und hat die Stadt in dieser Zeit wesentlich mitgestaltet. Für sein umfangreiches Wirken zum Wohle der Emsstadt wurde ihm am 25. März 1999 die Stadtplakette verliehen. Heute wird er 80 Jahre alt.