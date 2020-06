„Ein erfahrenes Team im Angebot“

Ungewöhnlich war die Mitgliederversammlung der Grünen in mehrerlei Hinsicht. Durch die Corona-Pandemie musste die ursprünglich früher geplante Programmdiskussion zur Kommunalwahl abgesagt und gemeinsam mit der Kandidatenwahl durchgeführt werden. Die Sitzung fand im Bürgerhaus statt, da nur dort die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Nach fünf Stunden in intensiver Arbeitsatmosphäre bedankte sich Ortsverbandssprecher Marian Husmann bei den über 30 Teilnehmern für die fruchtbare Diskussion und die konzentrierte Mitarbeit.

Vor allem in den klassisch grünen Schwerpunkten Bildung, Schulpolitik, Ökologie und Klimaschutz habe sich die Versammlung zügig geeinigt, heißt es in dem Bericht der Grünen. Ein neues Aufgabenfeld entsteht nach Auffassung der Grünen durch notwendige Anpassungsmaßnahmen an klimatische Veränderungen, die mittlerweile spürbar und nicht mehr gänzlich aufzuhalten seien. Eine längere Diskussion gab es zu wirtschaftlichen Fragen unter der Überschrift „Mehr Wert“, in der zwischen Firmeninteressen, Arbeitsplätzen und Stadtfinanzen einerseits und den Grenzen des Wachstums andererseits, abgewogen werden müsse. Marian Husmann wies darauf hin, dass es für die Auflösung dieses Widerspruchs keine pauschalen Lösungen gebe: „Ökologie und Ökonomie sind nicht immer in Einklang zu bringen. Jedoch kann in Zeiten der Corona-Pandemie mit ökologisch sinnvollen Maßnahmen die Wirtschaft angekurbelt werden.“

Bei der Kandidatenwahl gab es eine Mischung aus bewährten und neuen Gesichtern. Sabine Grohnert und Marian Husmann bilden das Spitzenduo in den Listenplätzen eins und zwei, gefolgt von Britta Sporket (Schulpolitik) und Michael Brandherm, der im nächsten Rat grüne Politik für Westbevern und Vadrup vertreten will. Nach Tatjana Scharfe und Gerd Klünder auf den Plätzen fünf und sechs folgen mit Rebecca White, Jost Behre und Anna Lena Laumann neue und junge Kandidaten für den Rat. White ist auch Direktkandidatin für „ihren“ Wahlbezirk 80, bestehend aus dem Neubaugebiet Telgte-Süd-Ost und Teilen der „Drostegärten“. Sie tritt mit dem klaren Ziel an, diesen Wahlkreis zu gewinnen. Die sechs grünen Ratsmitglieder, die ihre Wahlkreise bei der letzten Wahl direkt gewonnen hatten, treten dort auch wieder an: Udo Woltering (Altstadt Nord), Marian Husmann (Altstadt/Mönkediek), Andreas Fiege (Vogelviertel, Winkhaussiedlung und Umland), Fritz Adriaans (Dichterviertel), Katja Müller (Grüner Grund) und Sabine Grohnert (Emsesch West). Veränderungen in der Besetzung der Wahlkreise gibt es mit Britta Sporket (Drostegärten-Musikerviertel), Peter Spieker (Emsesch Ost und Umland) und Christoph Grünewald (Westbevern). Geleitet wurde die Wahl von Meinolf Sellerberg aus dem Kreisverband Münster.

Fraktionssprecherin Sabine Grohnert zeigte sich am Ende der Versammlung mit den Ergebnissen zufrieden: „Wir haben für die Telgter ein erfahrenes Team im Angebot, dass durch junge und engagierte Menschen verstärkt wurde, die mit eigenen Impulsen Telgtes Zukunft gestalten werden.“