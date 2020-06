Stück Demokratie „live“ erleben

Die Stadt sucht freiwillige Helferinnen und Helfer für die Besetzung der Wahlvorstände für die Durchführung der Kommunalwahlen am 13. September. Voraussetzung für die Tätigkeit ist nach Angaben von Marc-André Spliethoff von der Stadtverwaltung, dass die Interessierten in Telgte wahlberechtigt sind. Dieses wiederum bedeutet, dass sie unter anderem zum Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und in Telgte wohnhaft sind.

Zum weiteren Prozedere: Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. Unmittelbar im Anschluss erfolgt die Stimmauszählung. Der Wahlvorstand im jeweiligen Wahllokal besteht aus insgesamt acht Personen und ist nach Angaben der Verwaltung damit groß genug, um eine Vormittags- und eine Nachmittagsschicht zu bilden. „Lediglich ab 18 Uhr muss das gesamte Team zur Auszählung der Stimmen anwesend sein“, heißt es in einer Mitteilung.

Innerhalb des Wahlvorstandes sind verschiedene Tätigkeit möglich. Die Beisitzer sind beispielsweise für die Kontrolle des Wahlbenachrichtigungsbriefes beziehungsweise des Personalausweises, die Ausgabe der Stimmzettel, die Kontrolle der Wahlkabinen sowie die Auszählung der Stimmzettel zuständig. Die Schriftführer führen das Wählerverzeichnis und füllen am Ende die sogenannte Wahlniederschrift aus. Der Wahlvorsteher ist unter anderem für die Eröffnung und Beendigung der Wahlhandlung, die Leitung und Einteilung der Tätigkeiten des Wahlteams und die korrekte Auszählung der Stimmzettel sowie die Durchgabe der Wahlergebnisse an das Rathaus zuständig.

„Wünsche der Wahlhelfer hinsichtlich ihrer Funktion und des Einsatzortes werden soweit wie möglich berücksichtigt“, betont Marc-André Spliethoff von der Verwaltung.

Neben den Wahlvorständen in den Wahllokalen werden auch sogenannte Briefwahlvorstände eingerichtet. Deren Aufgabe ist es, die per Brief eingegangenen Wahlunterlagen auszuwerten. Die Tätigkeit erfolgt zentral im Rathaus. Dieser Wahlvorstand trifft sich am Wahltag erst um 15 Uhr.

„Die Hilfe der Ehrenamtlichen am Wahltag in den einzelnen Lokalen und bei der Briefwahl ist Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf“, betont die Verwaltung in einem Schreiben. Daher seien alle Interessierten eingeladen, das Ganze durch ihre Mithilfe zu unterstützen und zugleich ein Stück Demokratie „live“ zu erleben. Vorkenntnisse sind nach Angaben der Verwaltung nicht notwendig. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Wahlamtes weisen die Personen in die jeweiligen Tätigkeiten ein“, heißt es.

Interessierte werden gebeten, sich bei Eugenia Schmidt, 13 257, oder Marc-André Spliethoff, 13 247, oder per Mail unter wahlen@telgte.de zu melden. Weitere Hinweise sind den städtischen Internetseiten zu entnehmen.