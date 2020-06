Die Kirchengemeinde St. Marien lädt zur biblischen Orgelgeschichte für Familien in die Propsteikirche St. Clemens ein. Am Sonntag, 21. Juni, stehen um 16 Uhr Noah und der Bau seiner Arche, die Rettung der Tiere und Menschen und die große Flut im Mittelpunkt der Geschichte. Die Musik wurde von Johannes Matthias Michel ausgesucht und stammt ausschließlich von Johann Sebastian Bach, womit sich die Veranstaltung nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie eignet. Jeder wird die eine oder andere bekannte Melodie entdecken können. Die Geschichte wird erzählt von Stephan Hinssen, Propsteikantor Michael Schmitt spielt die Orgel. Die Veranstaltung dauert etwa 45 Minuten. Am Ausgang wird um eine Spende für die Kirchenmusik gebeten. Es gilt das Hygienekonzept der Pfarrei St. Marien und der Propsteikirche St. Clemens. Es sind beschränkte Plätze in der Kirche verfügbar. Desinfektionsmittel steht bereit. Es wird darum gebeten, auf ausreichenden Abstand zu achten.