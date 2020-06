Dennis Kocker , Landratskandidat der SPD , der Grünen und der Linken im Kreis Warendorf, stellte sich den Mitgliedern des Ortsvereins Telgte/Westbevern der SPD bei einer Mitgliederversammlung vor. Kocker überzeugte mit seinen Ansichten und Plänen für den Kreis, so Klaus Resnischek, Ortsvereinsvorsitzender der SPD in Telgte, in einer Pressemitteilung. Seine politischen Ziele habe Kocker mit persönlichen Anekdoten illustriert, die deutlich machten, weshalb ihm die einzelnen Themen am Herzen liegen.

Eines seiner Kernthemen ist Mobilität. So setzt sich Kocker für den zeitgemäßen und bedarfsorientierten Ausbau des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs, die Reaktivierung der WLE-Strecke und eine höhere Taktung auf der Strecke Münster – Rheda-Wiedenbrück ein. Zudem sollen die unbeschrankten Bahnübergänge an dieser Strecke beseitigt werden, sodass der Zug mit einem höheren Tempo fahren kann. Auch die mangelnde Servicequalität der Eurobahn ist für Kocker ein Thema. Darüber hinaus spricht er sich gegen den Ausbau der B 51/B 64 aus. Weitere wichtige Themen des Kandidaten sind öffentlich gefördertes Wohnen und mehr Serviceorientierung der Kreisverwaltung. Er sieht sich als Kommunalpolitiker in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und Servicestelle für die Bürger zu sein: „Ich mache keine Politik für Umfragen, sondern für Menschen.“

Kocker sei es wichtig, mit konkreten Plänen für die Zukunft zu überzeugen: „Man wird nicht als Landrat gewählt, weil man die letzten fünf Jahre gute Politik gemacht hat. Man wird als Landrat gewählt, weil die Leute einem das Vertrauen in das schenken, was man die nächsten fünf Jahre machen wird.“