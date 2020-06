Zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 12.15 Uhr, beschädigte nach Angaben der Polizei in Warendorf ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Häherweg ein Wohnmobil an der hinteren linken Seite. „Möglicherweise kommt ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in Betracht, der an der nahe gelegenen Baustelle angeliefert hat?“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Warendorf, 0 25 81/94 10 00 oder per Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen, heißt es weiter.