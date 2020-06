Krönender Abschluss mit Abstand

Die 83 Entlassschüler der Sekundarschule an der Marienlinde hätten sich sicherlich andere Umstände für ihren Schulabschluss gewünscht. Doch in Corona-Zeiten ist vieles nicht mehr wie es einmal war, und so mussten die Abgänger ihre Abschlusszeugnis im Bürgerhaus in zwei Gruppen entgegennehmen. Auch wenn sie den nötigen Abstand einzuhalten hatten, am erhofften feierlichen Rahmen fehlte es nicht. Wundern durfte in dieser Situation nicht, dass die Schüler das Motto „Wir machen mit Abstand einen krönenden Abschluss“ gewählt hatten.

83 Schüler verabschiedet 1/107 Sekundarschule Telgte, Schulentlassung 2020 Foto: Stefan Flockert

Von den 83 Absolventen haben 29 einen mittleren Schulabschluss mit Qualifikation geschafft. Das sind 35 Prozent. 26 Prozent haben den mittleren Schulabschluss in der Tasche, 34 Prozent einen Hauptschulabschluss nach Klasse zehn.

„Heute feiern wir euren krönenden Abschluss. Ihr könnt stolz sein“, lobte Schulleiterin Inge de Lange. Sie erinnerte daran, dass das Corona-Virus nicht nur das Leben auf den Kopf gestellt habe, sondern auch das Lernen massiv beeinflusst habe. „Ihr seid aber gut vorbereitet. Vertraut auf eure Fähigkeiten und behaltet eure Ziele im Auge“, gab sie den scheidenden Schülern mit auf den Weg.

„Ihr habt in den letzten sechs Jahren richtig reingeklotzt. Ihr könnt stolz sein. Das ist eure Leistung“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Pieper. „Die Bedingungen, unter denen ihr den Abschluss machen musstet, waren schon besonders.“ Einen Ratschlag gab er den Abgängern mit auf den Lebensweg: „Macht das, was ihr tut, gern, denn was ihr gern tut, macht ihr gut.“

Unterhalten wurden die Schüler und Eltern immer wieder durch kleine Einlagen. Irina Krasnova (Tenor-Saxofon) und Gabi Giebel (Piano) präsentierten „Time to say goodbye“. Merle Rotthowe sang „If I Ain‘t got you“ von Alicia Keys, begleitet von Gabi Giebel am Piano. Für einen Höhepunkt sorgten die Klassenlehrer mit einem Video, in dem sie den Song „Halleluja“ mit einem zum Abschied selbst geschriebenen Text sangen.

Den besten Notendurchschnitt des Jahrgangs schaffte Mathis Keuper (10C) mit 1,46, gefolgt von Tim Wewelkamp (10B) mit 1,53 sowie Joel Aboud (10B) mit 1,73. Bei Letzterem sei die Leistung besonders hervorzuheben, da er erst mit zwölf Jahren begonnen habe, die deutsche Sprache zu lernen, betonte Inge de Lange.