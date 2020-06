Feuerwehr löscht Kellerbrand

Weil es sich bei dem Einsatzort um einen sogenannten Unterbringungsbetrieb handelte, rückte die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagmittag im Vollalarm aus. Rund 40 Kräfte der Löschzüge Telgte und Westbevern waren dabei. Glücklicherweise verlief der Einsatz glimpflich. Ein Feuer im Keller des Heidehotels Waldhütte war schnell gelöscht, wie Einsatzleiter Benjamin Schürholt mitteilte. Personen wurden nicht verletzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das betreffende Gebäude schon geräumt. Ein Trupp brachte den Brand unter Atemschutzgerät und mit einem C-Rohr rasch unter Kontrolle. Das Gebäude wurde anschließend gelüftet. Drei Personen, bei denen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand, wurden vor Ort untersucht. Ins Krankenhaus mussten sie aber nicht transportiert werden, so Schürholt. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort könnte die Brandursache ein technischer Defekt in dem Kellerraum gewesen sein.

Kellerbrand in Telgte 1/30 Die Feuerwehr Telgte löscht einen Kellerbrand in einem Telgter Hotel am 21. Juni 2020. Foto: Ralf Aumüller

