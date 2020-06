Nach einigen Monaten der Abstinenz erklingen wieder Töne von Posaune, Trompete, Schlagzeug und weiteren Instrumenten. Das macht die Aktiven des Vadruper Fanfarenzuges natürlich glücklich. „Man merkt allen Aktiven an, dass sie alles daransetzen wollen, um schnell wieder in den gewohnten Rhythmus zu kommen“, sagt der Vorsitzende Markus Rott­howe . „Es liegt schon ein Einschnitt hinter uns. Schließlich war beim Karneval der letzte Auftritt. Auch die Übungseinheiten entfielen wegen der Corona-Krise. Gut, dass wir nun Schritt für Schritt und unter Einhaltung der Schutzregeln die Proben in der Aula der ehemaligen Grundschule in Vadrup oder draußen wieder aufnehmen können. Die Vorgaben sind mit der Stadt Telgte abgesprochen“, erklärt der Vorsitzende.

Begonnen werden konnte bereits mit den Einzelproben. In kleinen Gruppen wird die musikalische Arbeit nun fortgesetzt. Das geschieht mit Abstand in der Aula und in den ehemaligen Klassenräumen. Proben für den Hauptzug sind unter Wahrung der Vorgaben nur im Freien – etwa auf dem Schulhof – möglich. Altbewährte und neue Stücke werden einstudiert.

Stolz ist der Chef auf das Ausbildungsteam. „Ich bin froh, dass wir in unseren Reihen so engagierte Ausbilder haben.“ 27 Kinder und Jugendliche befinden sich in der Ausbildung. Gelernt wird auf den Instrumenten Schlagzeug, Trompete, Flöte, Posaune, Saxofon und Euphonium. „Das ist eine gute Basis für den Fanfarenzug. Die Entwicklung ist recht positiv und sollte uns weiter beflügeln, weitere Jugendliche zu gewinnen. Man muss immer am Ball blieben, was die Nachwuchsarbeit angeht“, so Rotthowe.

Mit Christian Wies, Maurice Nau, Maike Höggemann, Anna Mielitz und René Heitmann, der die musikalische Gesamtleitung des Fanfarenzuges inne hat, stehen qualifizierte Ausbilder für die Aus- und Weiterbildung bereit. Alle, die Interesse haben, ein Instrument zu erlernen, sind willkommen. Die Instrumente stelle der Fanfarenzug, unterstreicht Markus Rotthowe.

Der Hauptzug umfasst derzeit rund 35 Aktive. Was gemeinsame Aufritte bei Veranstaltungen – 27 waren es in 2019 und inzwischen 1967 seit der Gründung des Fanfarenzuges im Jahre 1977 – angeht, da muss sich auch der Vadruper Fanfarenzug noch gedulden, schließlich sind alle Großveranstaltungen bis Ende Oktober aufgrund von Corona untersagt. Seit Beginn der Corona-Pandemie musste auch der Fanfarenzug viele Absagen von Veranstaltungen wie Schützenfesten hinnehmen, bei denen die Musiker eigentlich hätten aufspielen sollen. „Die Gesundheit geht vor, da haben wir alle volles Verständnis“, bekräftigt Markus Rotthowe. „Wir würden uns freuen, wenn wir in diesem Jahr noch Auftritte hätten. Das hängt aber von der Corona-Entwicklung ab.“

Dass fehlende Auftritte auch finanzielle Einbußen bedeuten, spürt man auch beim Vadruper Fanfarenzug. „Wir werden sicherlich gewisse Anschaffungen von neuen Instrumenten, die wir vorgesehen hatten, auf einen späteren Zeitpunkt verschieben müssen“, sagt Rott­howe. Den Wunsch nach einem Anhänger für den Transport der Instrumente hat der Fanfarenzug weiterhin, dieser könnte sich aber ebenfalls verzögern.