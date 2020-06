Bester Jahrgang aller Zeiten

Es wird in diesen Wochen viel über die schwerwiegenden Folgen der Corona-Pandemie besonders für die Abschlussjahrgänge an den Schulen geklagt – völlig zu Recht. Was für die Abiturienten und Abiturientinnen 2020 des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums aber ganz sicher nicht gilt: dass ihre Leistungen unter den vielen Einschränkungen gelitten haben. Ganz im Gegenteil: Sie waren ausgesprochen gut. Der 18. Abiturjahrgang, so verkündete Oberstufenkoordinator Andreas Efing vor der Zeugnisvergabe am Samstagvormittag, hat die bislang beste Durchschnittsnote am Telgter Gymnasium erreicht.

Ironie der Geschichte, dass den 86 Abgängern in diesem Jahr wegen Corona zum Abschluss ihrer Schullaufbahn so viel genommen wurde, allen voran die Mottowoche und der Abiball . Zumindest bei der offiziellen Entlassfeier musste dieser so strebsame Jahrgang keine Abstriche hinnehmen. Die fand nicht wie üblich in der Aula statt, sondern wegen der Abstandsregeln auf dem Schulhof. Bei grandiosem Sommerwetter stand die Zeremonie mit den Eltern den Feiern in den Vorjahren in nichts nach. Das Modell macht sogar Schule. „Ich kann mir vorstellen, dass wir das auch in den nächsten Jahren auf dem Schulhof machen, vielleicht in Kombination mit dem Schulgarten“, sagte der stellvertretende Schulleiter Ralf Große Westerloh gegenüber den WN. Die Schulleiter-Stelle ist (noch) unbesetzt.

Entlassfeier am Gymnasium in Telgte 1/122 Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

Abiturfeier Entlassfeier am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Telgte am 20. Juni 2020 auf dem Schulhof Foto: Ralf Aumüller

„Ihr habt Überdurchschnittliches geleistet“, sagte Große Westerloh am Samstag zu den Abschlussschülern. Der Abi-Jahrgang 2020 war nicht nur außergewöhnlich gut in der Schule, sondern offenbar auch charakterlich top. „In der Summe ward ihr ein kritischer, interessierter und einsatzfreudiger Jahrgang“, lobte Große Westloh. „Kraft, Ausdauer, gute Freunde und eine gehörige Portion Glück“ wünschte der stellvertretende Schulleiter den Abgängern.

„Ihr seid dem Leben gewachsen“, sagte Wolfgang Pieper. Der Bürgermeister bat die Abiturienten, die vergangenen vier Monate gedanklich für einen Moment zur Seite zu schieben. „Dann wäre das Gefühl, die Freiheit zu spüren, heute ganz anders. Nicht die letzten vier Monate prägen die Schulzeit und die Erinnerung, sondern die ganze Zeit davor.“

Höflich und zuverlässig

„Ihr ward immer sehr höflich und sehr zuverlässig“, lobten die Beratungslehrer Ines Schweizer und Steffen Achtelik, die in ihrer Rede hintergründig auf das Abi-Motto „Abipunktur – jeder Punkt kostet Nerven“ eingingen.

Mitunter frech und lustig blickten die Elternvertreter Karin Schmidt-Wöstmeyer und Christian Nachtigäller auf die vergangenen acht Jahre zurück. „Wir haben euch auf den Weg gebracht, aber gehen müsst ihr selbst“, so Nachtigäller am Ende. „Wir sind überzeugt, dass ihr das könnt“, ergänzte Schmidt-Wöstmeyer.

„ Wir haben alles überlebt. Wir haben alles überlebt. “ Elena Harbring

Die Schülervertreter Elena Harbring und Joest Homann berichteten von einer „immer angenehmen Stimmung in der Stufe“. Neben den Eltern dankten sie auch den Lehrern. „Wir haben alles überlebt“, sagte Harbring. „Es gab Höhen und Tiefen in unserer gemeinsamen Zeit, aber am Ende haben wir es gemeinsam geschafft.“ Das Zeugnis durfte sich jeder Schüler schließlich einzeln und unter Applaus auf der kleinen Bühne abholen.

Die Eltern präsentierten auf Leinwand und über Lautsprecher ein gemeinsames Lied. Sie schmetterten wie die Sportfreunde Stiller: „Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist“. Und das galt ganz sicher unabhängig von allen Noten ihrer Kinder.