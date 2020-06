Der Bereich Emsaue/Dümmert-Park soll überplant und neu gestaltet werden. Werkstattgespräche haben dazu bereits stattgefunden, die Politik hat ihre Vorstellungen kundgetan. Da dieser grüne Raum aber auch viel von Kindern genutzt wird, fand nun eine Kinder- und Jugendbeteiligung statt, bei der der Nachwuchs seine Ideen einbringen und Wünsche äußern konnte.

Zunächst waren die Jüngeren an der Reihe. Für sie ging es in erster Linie darum, zu überlegen, wie der Spielplatz mit dem in die Jahre gekommenen Spielschiff in Verbindung mit „Klein-Borkum“ neu gestaltet werden könnte. Deutlich wurde, dass ein neuer Spielplatz auf der höher gelegenen Fläche „hochwasserfrei“ entstehen soll. „Aber die Kinder wünschen sich auch einen Bezug zur Ems“, berichtet Ihno Gerdes von der Stadtverwaltung, der den gesamten Prozess begleitet. Das Thema „Wasser“ spiele bei den Kindern eine große Rolle. Vorstellbar sei, so Gerdes, kleinere Spielflächen an die Ems zu bringen. Allerdings müsse das auch mit den Versicherern abgestimmt werden.

Nach den Kindern war die Meinung der Jugendlichen aus dem Jugendzentrum gefragt. Sie wünschen sich Spielmöglichkeiten im Bereich des Jugendzentrums wie etwa ein Bahn, die mit BMX-Rädern durchfahren werden kann. „Einige könnten sich aber auch vorstellen, die Fläche unter der Günter-Grass-Brücke zum Skateboardfahren zu nutzen“, so Gerdes. Allerdings müsste der Bereich dafür vertieft und mit einer Schwarzdecke versehen werden.

Die Wünsche und Anregungen werden nun in das Gesamtkonzept mit eingearbeitet. Dieses soll den Mitgliedern des Planungsausschusses nach den Sommerferien am 20. August vorgestellt werden. Ziel ist es, im Anschluss einen Antrag auf Städtebauförderung durch das Land Nordrhein-Westfalen zu stellen.