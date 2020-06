„Ja, das kam für uns schon überraschend, weil es bis mittags danach aussah, als gebe es nur einen lokalen Lockdown für drei Städte im Süden des Kreises.“ Bürgermeister Wolfgang Pieper hat aber auch Verständnis für die Entscheidung der Landesregierung, das Leben kreisweit nach dem massiven Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh und am südöstlichen Rand des Kreises Warendorf für eine Woche herunterzufahren. „Der Landesregierung blieb fast gar nichts anderes übrig. Die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche hat der Kreis gerissen. Da blieb wohl keine Alternative“, so der Bürgermeister.

Für die Stadt Telgte und ihre Bewohner, die nun erneut mit massiven Einschränkungen leben müssen, ist das bitter, gibt es hier doch derzeit nicht eine infizierte Person. Und es gebe hier nicht einen Mitarbeiter des Fleischverarbeiters Tönnies aus Gütersloh. Dort hatte sich das Virus in den vergangenen Tagen rasant ausgebreitet.

So ärgerlich das Ganze sei, auch für die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet, die keine oder nur wenige Infizierte aufwiesen, gelte, so Wolfgang Pieper: „Mitgehangen, mitgefangen.“

Für das Verhalten der Firma von Clemens Tönnies hat der Bürgermeister kein Verständnis. „Da ist jetzt eine Menge Frust im Spiel. Das liegt am Fehlverhalten eines Unternehmen, das die Behörden an der Nase herumgeführt hat. Wenn früher informiert worden wäre, hätte schneller und gezielter gehandelt werden können“, ist sich Pieper sicher. „Das Ganze ist unter aller Sau. Aber wir müssen jetzt ein Zeichen der Solidarität mit den anderen Kommunen setzen und noch einmal die Zähne zusammenbeißen. Unsere Bürger sollten möglichst konsequent die Kontaktsperren einhalten. Denn wenn die Welle bis hierher zu uns schwappt, dann wird es noch drastischere Maßnahmen geben.“

Am Mittwochmorgen hat der Krisenstab im Telgter Rathaus noch einmal die Köpfe zusammengesteckt und beraten, was in der nun kommenden Woche geht, und was nicht. Nicht stattfinden können, so Wolfgang Pieper, die im Rahmen der Stadtranderholung geplanten Ferienmaßnahmen. Mit der Regierungspräsidentin und dem Landrat habe man sich hingegen darauf verständigt, das Waldschwimmbad geöffnet zu lassen. Für die Besucher gelten die bisher gültigen Regelungen. Die angedachten Lockerungen mit erweiterten Aufenthaltszeiten und einer größeren Zahl an Badegästen werden erst einmal nicht in Kraft gesetzt.

Aufgrund der Landesverordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen schließt die Stadt Telgte ab sofort wieder ihre städtischen Sporthallen, Sportanlagen und Merkzweckhallen bis zum 1. Juli. Die sporttreibenden Vereine wurden gebeten, die jeweils betroffenen Abteilungen, Übungsleiter und Trainer zu informieren. Ebenfalls geschlossen werden musste das Museum Religio, da dessen Betrieb ausdrücklich für unzulässig erklärt ist. Schulen und Kindertagesstätten sind ab Donnerstag wieder geschlossen, die konkreten Anforderungen und Rahmenbedingungen für eine Notbetreuung sind derzeit noch in der Abstimmung – hier fehlen klare Vorgaben des Landes, so die Verwaltung.

Weil der Lockdown aber insgesamt nicht so drastisch ausfällt wie etwa die Regelungen von Mitte März, können Geschäfte und Gastronomie unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen weiter betrieben werden. Deshalb wird auch das Telgter Rathaus wie bisher geöffnet bleiben, das Tragen des Mund-Nase-Schutzes bleibt Pflicht. Auch die Ausstellung der „Alltagsmenschen“ im Freien kann und darf fortgesetzt werden.

Auch die Spiel- und Bolzplätze werden nicht geschlossen und dürfen unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden.

Stattfinden wird am heutigen Donnerstag, die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause. Im Bürgerhaus werde ab 17 Uhr natürlich genau darauf geachtet, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Es sei wichtig, so Wolfgang Pieper, diese Sitzung abzuhalten, um noch vor der Sommerpause dringend notwendige Beschlüsse zu fassen.

„Dreh- und Angelpunkt der neuen Landesregelung ist die Kontaktregelung, wonach nun zunächst bis zum 1. Juli wieder nur verwandte oder im selben Haushalt lebende Personen, ansonsten maximal zwei Personen und Begleiter von minderjährigen oder unterstützungsbedürftigen Personen im öffentlichen Raum zusammentreffen dürfen“, so die Auskunft der Stadtverwaltung. Am Wochenende soll der Ordnungsdienst des Rathauses punktuell wieder Präsenz in der Stadt zeigen, um der Einhaltung der neuen Regelungen Nachdruck zu verleihen.