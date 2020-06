Der Sommerleseclub 2020 der Stadtbücherei Telgte ist am Dienstag gestartet. Die Kinder und Jugendlichen dürfen sich auf 400 neue Kinder- und Jugendbücher freuen. Bürgermeister Wolfgang Pieper bedankte sich ganz herzlich beim Büchereiteam, das den Sommerleseclub trotz der Umbauarbeiten im Treffpunkt Telgte und der Corona-Einschränkungen wieder auf den Punkt vorbereitet hat. Ein Dank ging auch an die Sponsoren, ohne deren Unterstützung der Sommerleseclub nicht denkbar wäre. Am Montagnachmittag waren die Gönner im Rathaus zusammengekommen und wurden über den Ablauf des SLC 2020 informiert. Die Abschlussveranstaltung soll am 19. August im Bürgerhaus stattfinden.