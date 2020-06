Die Stadtbücherei ist trotz des neuerlichen Lockdowns zu den normalen Zeiten geöffnet. Diese sind: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr, zusätzlich am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Mittwochs hat die Einrichtung im Treffpunkt Telgte geschlossen. Der Eingang erfolgt wegen der Bauarbeiten weiterhin über den Marktplatz. „Es darf nur eine begrenzte Personenanzahl in den Treffpunkt eingelassen werden. Leser benötigen ihren Ausweis und einen Mund-Nasen-Schutz“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtbücherei.