Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr war ein 39-jähriger Telgter nach Polizeiangaben mit seinem Auto am Emstor unterwegs. In Höhe der Einmündung des Parkplatzes Planwiese stieß er dann mit dem Wagen eines 72-jährigen Havixbeckers zusammen. Dieser war gerade dabei, den Parkplatz zu verlassen. Seine Beifahrerin verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Beide beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 10 500 Euro geschätzt.