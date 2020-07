Eine Ära ist an der Klinik Maria Frieden zu Ende gegangen: Der Konvent der Mauritzer Franziskanerinnen in der Einrichtung wurde aufgelöst.

In den vergangenen Jahren bestand dieser nach Angaben des Fachkrankenhauses noch aus vier Ordensschwestern, die aktiv in der Klinik eingebunden waren und das Alltagsbild geprägt hätten.

Der Abschied wurde mit einem emotionalen Gottesdienst in der Klinikkapelle gefeiert. Im Anschluss wurden persönliche Worte an die Ordensschwestern gerichtet. „Mit Ihrem Abschied geht eine Ära zu Ende. Das ist für uns alle sehr schmerzlich. Sie werden uns fehlen“, so Chefärztin Professor Dr. Svenja Happe. „Sie haben das Klinikbild geprägt. Ihre Präsenz gehörte für uns zum Alltag“, dankte auch Pflegedirektorin Ursula Hedding den Ordensschwestern für deren Tätigkeiten.

Im Mittelpunkt standen beim Gottesdienst und den anschließenden lobenden Worten die letzten vier Ordensschwestern.

Schwester Augustinia trat 1957 in den Orden ein und war in verschiedenen Häusern als Küchenleitung tätig. In den vergangenen Jahren unterstützte sie in der Klinik in Telgte das Team im hauswirtschaftlichen Bereich auf einer Station. „Sie kocht leidenschaftlich gern Marmelade und spendet den Erlös für Projekte in Indien“, heißt es in einer Mitteilung.

Schwester Theorika trat 1959 in den Orden ein und war viele Jahre als leitende OP-Schwester tätig. Danach wurde sie als Sakristanin in verschiedenen Häusern eingesetzt, bevor sie sich seit 2008 in der Klinik Maria Frieden um die Kapelle kümmerte.

Schwester Engelhardi trat 1962 in den Orden ein und war viele Jahre als Oberin und Pflegedienstleitung tätig. Seit 2016 war sie in der Klinik Maria Frieden Ansprechpartnerin für alle Ehrenamtlichen.

Schwester Josefa trat 1965 in den Orden ein und war zunächst als Krankenschwester in verschiedenen Einrichtungen tätig. Seit 2004 war sie als Krankenhausseelsorgerin in Maria Frieden im Einsatz.