Die Polizeibeamten glaubten, ihren Augen nicht zu trauen, als sie am Samstagnachmittag einen Wirtschaftsweg in der Nähe des Telgter Berdelflugplatzes befuhren. Dort kam ihnen nämlich ein Telgter entgegen, der einen Teleskoplader fuhr. Da die Beamten wussten, dass der 19-Jährige keinen Führerschein besitzt, kontrollierten sie ihn, heißt es in einer Pressemeldung. Die Einsatzkräfte leiteten ein weiteren Ermittlungsverfahren gegen den Telgter ein und untersagten dem Heranwachsenden erneut die Nutzung von Kraftfahrzeugen.