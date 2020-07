Das Kinder- und Jugendzentrum „Mühle am Emstor“ bietet auch in der dritten Woche ein Ferienprogramm an. Am Montag, 13. Juli startet um 16 Uhr ein Turnier im Wikingerschach (Kubb), anschließend wird gegrillt. Dienstag beginnt um 18 Uhr eine Übernachtungsaktion mit viel Programm. Mitzubringen sind neben einer Isoliermatte und einem Schlafsack, weitere Schlafsachen und Kulturbeutel. Die Kosten betragen drei Euro. Am Mittwoch gegen 9 Uhr endet die Veranstaltung. Abends ist das Haus ab 18 Uhr zum Spielen und Treffen geöffnet. Am Donnerstag gibt es eine späte Öffnung der Einrichtung von 20 bis 1 Uhr. Mediale Programmpunkte stehen dabei im Vordergrund. Am Freitag, 17. Juli, wird von 11 bis 14 Uhr mit Ytong gearbeitet. Aus dem weichen Stein sollen Kunstwerke entstehen. Eine Teilnahme ist ab zehn Jahren möglich, die Materialkosten betragen drei Euro. Die pädagogischen Mitarbeiter des Hauses bitten um Anmeldung für die Aktionen am Dienstag und Freitag, 72 095 oder per Mail an info@jugendzentrum-telgte.de.