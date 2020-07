Nach weiteren Lockerungen beginnt jetzt wieder der Herzsport, zumindest die Stunden in der Don-Bosco-Halle am Freitag, heißt es in einer Mitteilung. Die Montagsgruppe beginnt, sobald die Halle am Rochus-Hospital für externe Gruppen freigegeben wird. Ein Termin dafür ist noch offen.

Das erste Training für die Freitagsgruppen hat stattgefunden, am Freitag, 24. Juli, um 16, 17 und 18 Uhr geht es unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen weiter. Ein Mund-Nase-Schutz ist mitzubringen. Bei Anzeichen von Erkältungen sollte von einer Teilnahme Abstand genommen werden. Aus persönlichen Gründen fällt das Training am 7. August aus. Ab dem 14. August findet dann das Training, vorausgesetzt es gibt keine neuen Einschränkungen, wieder regelmäßig statt.