Ein Toter nach Frontalcrash im Kreuzungsbereich

Trotz intensiver Bemühungen der Rettungskräfte – es wurde sogar ein Rettungshubschrauber samt Notarzt zur Einsatzstelle beordert – konnte das Leben eines 58-jährigen Unfallbeteiligten am Mittwochmorgen auf der Umgehungsstraße in Vadrup nicht mehr gerettet werden. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Eine 22-jährige weitere Unfallbeteiligte wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 58-jährige Mann aus Harsewinkel mit seinem Auto die Landstraße 588 von Westbevern-Dorf in Richtung Greven. In Höhe der ersten Einmündung nach Vadrup kam ihm eine 22-Jährige mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung entgegen.

Aus bisher nicht geklärter Ursache kam der 58-Jährige nach Polizeiangaben auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Wagen der Steinfurterin zusammen. Der Harsewinkeler verstarb noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte junge Frau in ein Krankenhaus nach Münster.

Die Löschzüge Telgte und Westbevern der Feuerwehr waren nach Angaben von Stadtbrandmeister Alfons Huesmann mit 28 Ehrenamtliche und sieben Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Der Einsatz, so Huesmann, sei sehr schwierig gewesen, denn während der laufenden Reanimierung des 58-Jährigen mussten die Feuerwehrkräfte den Schwerstverletzten aus dem Fahrzeugwrack befreien. Die Fahrerin des zweiten Pkw sei ebenfalls eingeklemmt gewesen und musste ebenfalls mit schwerem Gerät befreit werden.

Zur Unfallaufnahme unterstützte die Feuerwehr später die Polizei und einen eigens hinzugezogenen externen Sachverständigen mit der Drehleiter. Aus luftiger Höhe wurden Aufnahmen von der Unfallstelle gemacht, um anhand der Spuren den Hergang zu rekonstruieren.

Den Verkehr leitete die Polizei während der Vollsperrung großräumig um. Dennoch kam es zu kleineren Staus auf der Strecke.