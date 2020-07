Die „Corona-Pandemie“ hat bekanntlich in nahezu allen Lebensbereichen merkliche Spuren hinterlassen, so auch im hiesigen MGV Liedertafel Telgte 1872. Die Sänger vermissen allesamt ihre gewohnten wöchentlichen Chorproben in Verbindung mit ihrem geselligen Vereinsleben. Wenn auch derzeit nicht gesungen werden kann, wird nun stets nach Möglichkeiten für Treffen außerhalb der Chorproben gesucht. Hier bieten sich für die Sänger in den Ferien die traditionellen Montagsradtouren an. Mittlerweile konnte erfreulicherweise, so der MGV in einer Pressemitteilung, die zweite Radtour „gestrampelt“ werden. Bei einem geselligen Beisammensein in freier Natur, von Vereinsmitglied Karl Berger im Raum Raestrup organisiert, saßen die Teilnehmer gemütlich bei Speisen vom Grill und Getränken zusammen. Beidem regen Gedankenaustausch stand wiederum auch stets die Frage „Wann Singen wir denn endlich wieder“ im Raum.