Das Kinderturnen beim SV Ems Westbevern war zehn Jahre lang ganz eng verbunden mit der Übungsleiterin Bianca Janssen-Ahlbrandt . „Mir hat es immer Spaß gemacht. Ich werde viele schöne Erinnerungen an die Zeit behalten“, erklärte sie.

„Bianca hat sich nicht nur durch ihr Engagement hervorgetan. Sie hat auch Zeichen im Kinderturnen gesetzt und darüber hinaus auch bei Veranstaltungen im SV Ems Westbevern sehr aktiv mitgewirkt, die den Freizeit- und Breitensportbereich betrafen“, betonte Ingrid Dierkes , die zusammen mit Kristina Eichholt die Abteilung der Grün-Weißen leitet, bei der Verabschiedung Janssen-Ahlbrandts.

Die wiederum hatte sich, als ihr Abschied beschlossene Sache war, auf die Suche gemacht und konnte mit Verena Kimmina, Janine Neurohr und Astrid Tocino Fuillerat gleich Nachfolgerinnen präsentieren. Somit ist ein lückenloser Übergang garantiert. Die drei Neuen sind bislang beim Kinderturnen als Teilnehmerinnen mit ihren Kindern dabei gewesen.

„Das Kinderturnen lag mir stets sehr am Herzen“, berichtete Bianca Janssen-Ahlbrandt zum Ausklang ihrer zehnjährigen Tätigkeit. Im Jahr 2016 hatte sie erfolgreich am Übungsleiter-C-Basismodul des Bildungswerkes des Landessportbundes Nordrhein teilgenommen. Im Frühjahr 2020, berichtete Janssen-Ahlbrandt, waren 40 Kinder und Eltern beim Kinderturnen dabei und nutzten die aufgebauten großen Geräte und Sportkombinationen in der Sporthalle.

Ab Januar 2018 bis zum Abteilungswechsel hat sie offiziell die damalige Abteilungsleiterin Gaby Böcker unterstützt und dabei unter anderem das jährliche Sommerfest des SV Ems mit vorbereitet. Mit einem Präsent bedankte sich Ingrid Dierkes bei Bianca Janssen-Ahlbrandt für ihren Einsatz.

Das Kinderturnen findet donnerstags von 15.45 bis 17 Uhr in der Sporthalle der Grundschule in Westbevern statt. Derzeit ist allerdings Sommerpause. Nach den Sommerferien soll es aber wieder losgehen. Ein Konzept, wie Kinderturnen unter Corona-Bedingungen stattfinden kann, wird aktuell erarbeitet.