Walken im Wettkampfmodus in Coronazeiten? Und dann vielleicht noch ein bisschen extrem? Geht nicht? Doch! Ein Doppelstart beim Reschenseelauf in einem neuen Format – Special Edition 2020 – legte der Friesen-Walker Martin Braun hin.

Gestartet werden konnte in den Kategorien Läufer, Handbiker, Nordic-Walker und Wanderer. Martin Braun startete morgens als Nordic-Walker und kam nach 1.53:10 Stunden ins Ziel. Seinen zweiten Solowalk, diesmal ohne Stöcke, startete er sechs Stunden später in der Kategorie „Wanderer“. Seine Zeit hier: 1.51.28 Std. Weil es kein offizieller Wettbewerb war, gab es auch keine Rangliste und Siegerehrung. Am Ende kamen 1691 Teilnehmer ins Ziel.

Mit allem sehr zufrieden war Martin Braun, schließlich wurde so sein geplanter Doppelstart in Südtirol möglich. „In Coronazeiten werden viele Sportler bescheiden und sind sehr dankbar für eine solche Startmöglichkeit. Es war ein neuerlicher Höhepunkt. Großes Kompliment an das OK und seinen Chef Gerald Burger.“ Am 17. Juli 2021 will er dort wieder an den Start gehen.

Der Reschenseelauf führt um Südtirols größten See. Die Startplätze waren coronabedingt auf 2000 Teilnehmer limitiert. Es gab keinen Massenstart, sondern die Sportler wurden einzeln im 20-Sekunden-Takt auf die 15,3 Kilometer lange Strecke um den See geschickt.

Zum Start wurde nur zugelassen, wenn die Fiebermessung vor Ausgabe der Startnummer nicht über 37,5 Grad lag und eine Eigenerklärung über Covid-19 abgegeben war.