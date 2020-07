Sabine Schrauth ist in der Landwirtschaft eine gefragte Frau

Telgte -

Von Bernd Pohlkamp

Sabine Schrauth ist anerkannte psychologische Beraterin für Landwirte in der Schweinehaltung. Unzählige Landwirte suchen ihren Rat. Seit fast 25 Jahren arbeitet sie in unterschiedlichen Bereichen, von der Ausbildung junger Landwirte bis zur züchterischen Beratung in Sauenbetrieben.