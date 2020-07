„Immobilienwerte sind stabil“

Telgte -

Der Immobilienmarkt in Telgte zeigt sich auch in der Corona-Krise robust. „Die Immobilienwerte in der Region sind stabil, der Preisanstieg der vergangenen Jahre wird durch Corona und die Folgen jedoch spürbar gebremst“, wird Reinhard Mersmann in einer Mitteilung zitiert. Er hat an der bundesweiten Studie „LBS Markt für Wohnimmobilien 2020“ mitgewirkt.