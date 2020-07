Von Mühle zu Mühle führte die Fahrradtour der ADFC-Ortsgruppe Telgte-Ostbevern. Angeführt von Radtour-Leiterin Anne-Katrin Schulte fuhren die Teilnehmer auf einem 50 Kilometer umfassenden Rundkurs. Von der Mühle am Emstor über die Doppelmühle bei Haus Langen ging es zunächst über Ostbevern bis zur Kaffeepause nahe Kloster Vinnenberg. Die Milter Mühle war dann ebenso Ziel wie die Raestruper Mühle. Unter anderen berichtete Christoph Boge über die heutige Nutzung des Wasserkraftwerks der Mühle am Emstor. Der Künstler Seliger öffnete sein Atelier und erlaubte die Besichtigung der Milter Mühle. Die Bewohner der Raestruper Mühle erzählten, wie es sich heute in einer alten Mühle lebt und arbeitet.