Die Empfehlung eines Bekannten brachte Werner Rüter (55) vor genau 40 Jahren zu Winkhaus. Es erwartete ihn ab dem 1. August 1980 ein sicherer Arbeitsplatz. Nach seiner dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Werkzeugmacher war er geeignet für die vakante Stelle in der Dreher- und Fräserei. Dort blieb er einige Zeit und wechselte dann in den Bereich Schnittreparatur. Eine weitere Station war die Fertigungssteuerung bis er in die zentrale Disposition wechselte. Dort ist er seit vielen Jahren hauptsächlich für die Materialbeschaffung für das Winkhaus Werk in Polen tätig. Dabei steht der Jubilar häufig in Kontakt mit den Kollegen in Polen, die er ebenso schätzt, wie das Telgter Team vor Ort. In seiner Freizeit ist der Vater zweier Töchter gerne und viel mit seiner Ehefrau auf dem Fahrrad unterwegs. Werner Rüter ist ehrenamtlich sehr engagiert im Hegering Telgte-Westbevern: Als Schießobmann ist er für das jagdliche Schießen verantwortlich, welches ebenso zu seinen leidenschaftlichen Hobbys gehört wie das Spielen von Trompete und Jagdhorn.