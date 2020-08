In großen Lettern ist nun auch wieder an der Außenwand des Bürgerhauses zu lesen, welche Kultur-Highlights im Herbst 2020 auf die Bürger warten. Baubetriebshof und Feuerwehr hängten das Plakat am Montagmorgen mit Hilfe der Drehleiter auf. Los geht es am 7. November mit den „6-Zylindern“. Es folgen die Auftritte von Martina Brandl (19. November), Norbert Fimpel (21. November), Herbert Knebels Affentheater (3. Dezember), Mathias Tretter (11. Dezember) und Jürgen Becker (19. Dezember).