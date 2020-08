Bei perfektem Freibad-Wetter ist am Sonntag der erst kurzfristig ausgeschriebene Rettungsschwimmkurs der DLRG Telgte beendet worden. Alle elf Teilnehmer legten die Prüfungsleistungen für das Deutsche Rettungsschwimmerabzeichen in Silber in einem 16 Lerneinheiten umfassenden Ferienkompakt-Kurs erfolgreich ab, heißt es in einem Bericht.

Es gab sieben Ersterwerbe und vier Wiederholungsprüfungen. Denn für viele Tätigkeiten innerhalb und außerhalb der DLRG werde verlangt, dass die Silber-Prüfung nicht älter als zwei Jahre sein darf.

Der jüngste Teilnehmer war 14 Jahre alt. Teilgenommen haben fünf Erwachsene und sechs Jugendliche oder vier Frauen und sieben Männer. Von einigen Teilnehmern müsse noch der Erste-Hilfe-Nachweis nachgeliefert werden, bevor das Abzeichen endgültig beurkundet werden könne, heißt es weiter.

Auch der unterbrochene Rettungsschwimmkurs aus der Wintersaison sei jetzt abgeschlossen. Durch den coronabedingten Ausbildungsstopp konnten keine Prüfungsleistungen oder Erste-Hilfe-Prüfungen mehr abgenommen werden.

Mit den letzten Änderungen der Coronaschutzverordnung wurde das Kontaktverbot in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung unter bestimmten Voraussetzungen aufgehoben, so dass jetzt noch fünf weitere Rettungsschwimmer ihr Abzeichen erfolgreich abgelegt haben.

Mit insgesamt 20 Silberprüfungen fällt die Zwischenbilanz für 2020 im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Drittel niedriger aus, aber trotzdem noch überdurchschnittlich, so die DLRG. Man müsse schon in das Jahr 2002 zurückgehen, um ein besseres Ergebnis – außer im Jahr 2019 – zu finden.