Am Wochenende haben in der Stadt offenbar wieder Vandalen zugeschlagen – und eine Bank vor dem Rathaus zerstört. „Das schlimme dabei ist, dass hier ehrenamtliches Engagement buchstäblich mit Füßen getreten wird“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die städtischen Bänke werden durch tatkräftige Mitglieder des Heimatvereins instandgesetzt und gepflegt. Sie haben zugesagt, dass die Bank kurzfristig wieder repariert und aufgestellt wird. Die Stadt hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.