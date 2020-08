Telgte -

In Corona-Zeiten ist alles anders – auch im Waldschwimmbad in Telgte. 3000 Besucher am Tag, wie zu Spitzenzeiten im Juni 2019, sind derzeit utopisch. Aber: Trotz eingeschränkter Öffnungszeiten und weiteren „Badevorgaben“ sind die Verantwortlichen aktuell mit der Bilanz zufrieden.