Ein 36-jähriger Telgter fuhr am Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr in Schlangenlinien mit seinem Fahrrad stadtauswärts auf der Alverskirchener Straße. Als Polizeibeamte den Mann kontrollieren wollten und ihn aufforderten anzuhalten, fuhr dieser zunächst weiter. Einige Straßen weiter stoppten die Polizisten den Telgter dann. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zur Entnahme einer Blutprobe brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus.

Die Weiterfahrt wurde dem 36-Jährigen bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.