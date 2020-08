2373 Kubikmeter Wasser sind am 8. Januar in Telgte verbraucht worden; 3890 waren es am 7. August.

Jörg Viefhues, Fachbereichsleiter Gas-, Wasser und Wärmenetze bei den Stadtwerken Ostmünsterland, zeigt auf, wie groß die Spannweite des Verbrauchs sein kann. Ein Erfahrungswert: In den Wintermonaten liege der tägliche Verbrauch ein bis zwei Prozent unter dem in den Sommermonaten.

„Aktuell gibt es ausreichend Trinkwasser“, ergänzt Viefhues. In Perioden großer Hitze appellierten Wasserversorger in der Regel an die Verbraucher, auf Autowäsche, Rasen sprengen oder das Befüllen von Pools mit Leitungswasser zu verzichten. „Anordnen könne das aber nur die Kommune“, betont Viefhues.

Gleichwohl: Es gebe regelmäßige Konferenzen, in denen sich die Wasserversorger der Region – Stadtwerke Warendorf, Wasserversorgung Beckum, Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf, Gemeindewerke Everswinkel, Stadtwerke Versmold – Wasserversorgung, Stadtwerke Ostmünsterland, Stadt Sassenberg – Wasserwerk – auf „gemeinsame Maßnahmen zum Entgegenwirken von Engpasssituationen“ verständigten.

„Etwa nach fünf Tagen Hitze bemerken wir einen deutlichen Anstieg des Bedarfs“, erläutert Viefhues. Für Telgte etwa könnten etwa 3720 Kubikmeter Wasser pro Tag als Höchstleistungsverbrauch ohne weitere Aufbereitung bereitgestellt werden. Jeder Netzbetreiber lege selbst fest, welche Kapazitäten er als Mindestvolumen vorhalten wolle. „Je näher der Verbrauch dieser Marke kommt, desto vorsichtiger werden die Verantwortlichen.“

Fachbereichsleiter Viefhues macht auf einen weiteren Punkt aufmerksam: Lang anhaltende Großeinsätze der Feuerwehr zum Beispiel oder ein kapitaler Wasserrohrbruch können in Ausnahmefällen auch zu Problemen führen.