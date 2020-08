Bewusste Entscheidung

Sina Spielberger kann sich noch gut an ihr Vorstellungsgespräch erinnern. „Ich war zu früh und bin noch durch die Stadt gegangen. Die Menschen hier haben mich freundlich begrüßt, und Telgte ist einfach schön“, sagt sie. Die 23-Jährige kann diesen Vergleich gut ziehen, denn sie kommt aus Großenkneten bei Cloppenburg und hat sich bewusst für die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Telgte entschieden. Am 1. August hat sie zusammen mit Julian Schumacher, er verstärkt das IT-Team der Stadt als Azubi zum Fachinformatiker für Systemintegration, und Lara Bockholt, sie macht in der städtischen Kita Abenteuerland ihr Anerkennungsjahr als Erzieherin, sowie Moritz Ludwig, er hat sich wiederum für die sogenannte praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher im Abenteuerland entschieden, begonnen. Mit zu den Neuen gehört auch Kathrin Hammermeister aus Warendorf, die im Bereich der Schulsozialarbeit am Schulzentrum als Bundesfreiwilligendienstleistende tätig ist.

Bürgermeister Wolfgang Pieper betonte, dass die Arbeit bei der Stadt nicht nur spannend, sondern auch sehr vielseitig sei. Und zudem habe man viel mit den Bürgern und ihren Anliegen zu tun, was eine spannende Aufgabe sei.

Er betonte, dass die Verwaltung seit Jahren an ihrem Ausbildungskonzept festhalte. Dabei würden nicht nur regelmäßig Lehrstellen in verschiedenen Bereichen angeboten, sondern vielmehr werde auch nach Bedarf ausgebildet, um den jungen Menschen auch eine langfristige berufliche Perspektive bieten zu können.

Bewusst hatte sich die Verwaltung nach Angaben von Fachbereichsleiter Stephan Herzig dafür entschieden, in diesem Jahr eine Ausbildung im IT-Bereich anzubieten. Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie sowohl im Bereich der Verwaltung als auch im Bereich der Schulen gebe es in den nächsten Jahren einen erheblichen Nachholbedarf.

Im Rahmen der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Wolfgang Pieper und Fachbereichsleiter Stephan Herzig wurden Jezabel-Josephine Wielens und Annika Schnüpke geehrt. Während Erstgenannte ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe erfolgreich abgeschlossen hat und das Waldschwimmbad-Team verstärkt, ist Annika Schnüpke frischgebackene Verwaltungsfachangestellte und wird den Fachbereich 6 personell verstärken.