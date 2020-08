Ab kommenden Montag, 17. August, wird die Cafeteria am Schulzentrum unter den vorgeschriebenen coronabedingten Hygienevorschriften wieder öffnen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. „Wir möchten allen Schülerinnen und Schülern zum Start des neuen Schuljahres die Möglichkeit geben, ein Mittagsmenü in der Cafeteria zu bestellen und auch dort einzunehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der erhöhten Hygienevorschriften und des sich daraus ergebenden Mehraufwandes könnten vorerst nur vorbestellte Mittagsmenüs ausgegeben werden. Es würden zwei warme Mittagsmenüs wie auch zwei Lunchpakete angeboten. Diese können per Internet (https://www.opc-asp.de/sz-telgte) oder über den Bestellterminal am Schulzentrum geordert werden. Der Menüplan für die nächste Woche sei bereits eingestellt. Eine Öffnung des Kiosk werde noch geprüft und mit den Schulen abgestimmt.

Genaue Hinweise zu den Bestellfristen, Pausenzeiten und zum Ablauf der Essensausgabe erhalten die Eltern beziehungsweise Schüler über einen Brief der entsprechend verteilt wird.