Die vier Telgter Grundschulen begrüßten am Donnerstagmorgen 222 i-Männchen. 52 Erstklässler besuchen die Brüder-Grimm-Schule, 56 die Don-Bosco-Schule, 70 die Marienschule und 44 die Christophorusschule. In Ostbevern wurden fünf Eingangsklassen gebildet: drei an der Ambrosius-Grundschule, zwei an der Franz-von-Assisi-Schule.

Klasse 1a der Westbeverner Christophorusschule Foto: Stefan Flockert

Christophoruschule Westbevern Klasse 1b Foto: Stefan Flockert

Klasse 1c Foto: Andreas Große Hüttmann

Einschulung Don-Bosco-Schule 1a Mechthild Löring-Jansen Foto: Michaela Bernsmann

Klasse 1b Foto: Andreas Große Hüttmann

Marienschule Telgte 1a Foto: Stefan Flockert

Christophorusschule Westbevern 1a Foto: Stefan Flockert

Klasse 1b Christophorusschule in Westbevern Foto: Stefan Flockert

Einschulung Don-Bosco-Schule 1b Klassenlehrerin Myriam Stamm Foto: Michaela Bernsmann

Einschulung Marienschule Klasse 1b Klassenlehrerin Ingrid Nachtigäller Foto: Michaela Bernsmann

Klasse 1a der Franz-von-Assisi-Schule mit Lehrerin Barbara Hesse Foto: Ralf Aumüller

Klasse 1b der Franz-von-Assisi-Schule mit Lehrerin Veronika Laufen Foto: Ralf Aumüller

Klasse 1a der Ambrosius-Schule mit Klassenlehrerin Sabine Vogelsang Foto: Ralf Aumüller

Klasse 1b der Ambrosius-Schule mit Klassenlehrerin Nina Schlunz (rechts) Foto: Ralf Aumüller

Klasse 1c der Ambrosius-Schule mit Klassenlehrerin Heike Schröder (in rot) Foto: Ralf Aumüller

Die Kleinen wurden gemeinsam mit ihren Eltern in den einzelnen Schulen begrüßt. Die i-Dötze gingen aber auch erstmals gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen in ihre Klassenräume. Dort durften sie für die Zeit der ersten Unterrichtsstunde die ansonsten im Schulbereich obligatorischen Mund-Nasen-Schutzmasken abnehmen.