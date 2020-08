Wieder einmal zum Wohle der Allgemeinheit tätig waren die Krinkrentner um Bernhard Tippkötter : Sie renovierten zwei Bänke, die in der Fredde stehen. Die Sitzgelegenheiten wurden vor Jahren von der Stadt Telgte aufgestellt, werden aber nach einer bereits vor einiger Zeit getroffenen Vereinbarung durch den Krink gehegt und gepflegt.

Mit den eigenen Bänken des Westbeverner Krink, die sich an den Wanderwegen W 1 bis W 6 befinden, sind es zusammen 111 Exemplare, die sich an insgesamt 64 Standorten befinden. An bereits 73 Bänken sind Nummern angebracht. Zusätzlich ist jeweils die Notrufnummer 112 aufgedruckt. Diese Stellen sind im Bankleitsystem eingepflegt und können damit beispielsweise vom Rettungsdienst bei Bedarf schnell gefunden werden.

2010 wurde das Bankleitsystem vom Krink für das Wanderwegenetz entwickelt und mit der Kreisleitstelle des Rettungsdienstes und der Feuerwehr abgestimmt. Im selben Jahr wurde dann auch die erste Karte zum Wanderwegenetz mit Angaben zu den Ruhebänken herausgegeben.

„Es gab im Laufe der vergangenen Jahre einige Situationen, in denen das für Personen wichtig war. Ihnen konnte dadurch schnell geholfen werden“, berichtet Bernhard Tippkötter, Wanderwart des Krink und einer der Ideengeber des Bankleitsystems.

Die Pflege der Wanderwege samt Beschilderung und der Ruhebänke wird von Mitgliedern des Krink übernommen. Die Bänke an den anderen Standorten werden von insgesamt 64 Paten betreut. Zudem sind Wegepaten für einzelne Abschnitte unterwegs. Die Paten sorgen dafür, dass die Bänke und das Umfeld in Schuss gehalten werden.

Das Wanderwegenetz umfasst 60 Kilometer. Mehrere Gemeinden haben sich in den vergangenen Jahren beim Krink nach dem Bankleitsystem erkundigt und es ebenfalls umgesetzt.