Vor 60 Jahren den ersten Schritt getan

„Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt“: Dieser Leitgedanke ist für Edith und Joachim Goldmann in den vergangenen gemeinsamen Jahrzehnten immer wichtig gewesen. Denn vor genau 60 Jahren haben sich die beiden Wahl-Telgter getraut, den ersten Schritt zu machen und den Bund fürs Leben einzugehen.

Am heutigen Montag begehen sie das Fest der Diamantenen Hochzeit. Und auch, wenn die Corona-Pandemie dem Jubelpaar zumindest was die geplante Kreuzfahrt betrifft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, die gute Laune, und auch das ist geradezu exemplarisch für die beiden Eheleute, lassen sie sich nicht verderben. Und so wird nun bei einer ihrer Töchter in Wiesbaden gefeiert.

„60 Jahre. Das klingt natürlich wie eine gewaltige Zeitstrecke, doch im Blick zurück ist das Ganze unwahrscheinlich gerafft“, sagt Joachim Goldmann. Als „Prinz Jochen I. von Plan und Charme“ stand er in der Session 2002 im Rampenlicht und begeisterte mit seiner Art viele Telgter.

„An unserem Beispiel wird gegenwärtig, dass das Heute keine Zeitspanne darstellt. Es ist vielmehr ein flüchtiger Augenblick zwischen zwei Welten mit der Tradition des Gewesenen und der Vision des Kommenden“, sagt Joachim Goldmann in einem Gespräch, das nachdenklich macht angesichts von so viel Lebenserfahrung und Urteilsvermögen.

Am 1. Mai 1956 lernten sich Edith und Joachim Goldmann in Bielefeld kennen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, betonen sie noch heute. „Mit einer Bratwurst in der Hand trat Edith locker an mich heran. Wollen sie mal abbeißen, sprach die Gute, mir wurde gleich komisch zumute. Als ahnt‘ ich schon die List und Tücke die Versuchung war groß und zu spät für ´ne Mücke. Ihr Antlitz hat mich so fasziniert, beiläufig hab‘ ich von der Wurst probiert, das war der Anfang. Liebe Leute, was daraus geworden ist, das seht ihr heute“, hat der ehemalige Prinz Karneval das Kennenlernen sogar in Reimform gebracht.

Am 17. August 1960 war es dann soweit und der Bund der Ehe wurde geschlossen. Doch, heute für viele unvorstellbar, eine eigene Wohnung gab es noch nicht. „Nun wurde gearbeitet, die Moneten gerafft, das Ziel stand vor Augen, bald war es geschafft. Nach gut einem Jahr, war es soweit: die eigene Wohnung, die Selbstständigkeit“, hat Joachim Goldmann auch für diesen Zeitraum die passenden Reime auf Lager.

1964 kam dann ihre Tochter Gabriele Goldmann zur Welt und fünf Jahre später ihre Schwester Brigitte.

Aus beruflichen Gründen erfolgte 1979 der Umzug von Bielefeld nach Telgte. Und die Emsstadt ist seitdem die Heimat der Goldmanns geworden.

Auch wenn es das eine oder andere Hobby gibt und gab: Die Familie ist für beide Telgter das Wichtigste. „Uns war es stets ein Anliegen, möglichst viel Zeit mit unseren Töchtern zu verbringen“, betonen sie.

Während Joachim Goldmann beruflich Karriere machte, kümmerte sich seine Frau Edith um Haus, Kinder und die Finanzen. Sie ist vorausschauend und sehr diplomatisch, stellt zum Wohle der Familie ihre eigenen Bedürfnisse zurück.

Ihr Motto ist und war: Geht es der Familie gut, dann geht es mir auch gut. Die liebevolle Fürsorge wissen auch ihre beiden Töchter sehr zu schätzen.