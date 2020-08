Fahnen wehen bundesweit

Fahnen, Wimpel, Wimpelketten, Werbeschirme, Banner, Vereins- und Schützenfahnen und Karnevalsartikel aller Art: Das alles hatte im Herzen der Altstadt Münster einen festen Platz und einen traditionsreichen Namen: Fahnen Reuter und Fahnen Brinckmann waren dort jahrzehntelang Teil des stationären Verkaufs. Jahrzehnte später sind die Traditionsgeschäfte von der Bildfläche in Münster verschwunden.

Dem Wandel der Zeit mit dem Fortschritt der Digitalisierung bot die Familie Brinckmann jahrelang Paroli. „Doch schließlich lief es einfach nicht mehr rund. Die Kunden blieben aus und orientierten sich im Internet“, beschreibt Sabine Feldmann , geborene Brinckmann, den „Wandel durch Digitalisierung“ und die Aufgabe ihrer Einzelhandelsgeschäfte. Diese hatte sie noch bis Oktober 2017 in Münsters bester Stube geführt: Zwischen Klemensstraße und Warendorfer Straße (Fun Brinckmann) versorgte sie Münster und die vielen Menschen auch mit ausgefallenen Gesellschaftsspielen in unterschiedlichsten Formaten. Aufgegeben hat sie dennoch nicht. Sie nutzte die Familientradition, ihre jahrelangen Kontakte und die Erfahrungen. Das hat sie dazu veranlasst, die Produktion fortzusetzen. Allerdings hat sie sich auch räumlich verändert. Ihre Produktlinie vertreibt sie inzwischen online von Telgte aus. In Telgte setzt sie das fort, was zuvor in Münster ihre Stärke war. Mit einem breiten Angebot an Fahnen: Vereinsfahnen, Transparente, Beachflaggen, Wallfahrtsfahnen und Werbefahnen.

Ein Blick in die Familiengeschichte spiegelt die Pionierarbeit des Münsteraner Familienunternehmens wider: Wolfgang Brinckmann, der Vater von Sabine Feldmann, führte am Prinzipalmarkt ein Sportartikelgeschäft. In München hatte sich die heutige Telgterin als Industriekauffrau ausbilden lassen. 1983 kam sie zurück nach Münster. Dort leitete sie im elterlichen Betrieb die Buchhaltung und die Warenwirtschaft. 1988 übernahm Sabine Feldmann das 1932 gegründete Unternehmen „Fahnen Reuter“. Zinnartikel und Fahnen für Schützen und in der Folgezeit auch das gesamte Sortiment rund um den Karneval gehörten zu ihren Markenartikeln. Die Leidenschaft zum Karneval hatte sie von ihrem Vater übernommen, der 1966/1967 Karnevalsprinz in Münster war. Karnevalsartikel wurden zu einem Dauerbrenner. So entschlossen sich die beiden Schwestern, Heide und Sabine, im Jahre 2005 mit FUN Brinckmann an der Warendorfer Straße ein weiteres Geschäft zu eröffnen. Dort wurden ganzjährig Karnevalsprodukte verkauft. Der Umsatz brach 2016 ein. Im Februar 2017 folgte die Schließung. Unterschiedliche Gründe nennt Sabine Feldmann für dieses „Aus“: Ein großer Anbieter kam nach Münster, das Kleidungsverhalten der Jugend änderte sich und das Internet gab uns den Rest“, trauern die Unternehmerinnen ihren lokalen Standorten nach.

„Ich habe das immer mit Herzblut getan. Die persönlichen Kontakte, die Begegnungen und die Wünsche der Kunden von Auge zu Auge zu erfüllen – das war unser Lebensinhalt“, sagt Sabine Feldmann. Auch das Kaufverhalten im Spielebereich hatte sich total verändert. Viele „flüchteten“ ins Internet und sorgten für einen erheblichen Umsatzeinbruch. „Schließlich blieb mir nichts anderes übrig als die beiden Einzelhandelsgeschäfte aufzugeben. Für mich war es jedoch die richtige Entscheidung.“ Seitdem organisiert Sabine Feldmann den Vertrieb von Telgte aus: Vereins- und Werbefahnen, nationale und internationale Fahnen gehören ebenso dazu wie individuelle Mützen und Orden für den Karneval. Außerdem versorgt sie die Schützenvereine mit Hüten und Orden. Viele Fahnen aus dem Hause Brinckmann wehen bundesweit. Bei offiziellen Anlässen wehen auf dem Prinzipalmarkt beispielsweise die sieben Meter langen Fahnen in den Stadtfarben oder in Telgte die Wallfahrtsfahnen.