Der Ausbau der Kindergartenplätze schreitet weiter voran. Nach Auskunft des Kreises stehen aktuell in Telgte und Westbevern insgesamt 963 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon 246 für Kinder unter drei Jahren.

Die verschiedenen Projekte im Überblick:

Für die Outlaw Kindertagesstätte Feuerbachstraße wird derzeit im Gebäude der Sparkasse Münsterland-Ost am Baßfeld eine Zweigstelle eingerichtet. Dort können zehn Kinder unter drei Jahren in einer Gruppe betreut werden. Insgesamt verfügt die Einrichtung der Outlaw Kita zukünftig über drei Gruppen mit 55 Plätzen (16 für eine U3-Betreuung und 39 für Ü3).

An die Zweigstelle der Kita „Sternenzelt“ im früheren OGS-Bereich der ehemaligen Grundschule in Vadrup wird noch in diesem Jahr ein Mehrzweckraum angebaut. Die Zweigstelle verfügt nach Angaben des Kreises über drei Gruppen, in denen 51 Kinder betreut werden (zwölf U3 und 39 Ü3). Insgesamt bietet die Kita, die von der AWO Ruhr-Lippe-Ems getragen wird, Platz für sechs Gruppen mit 120 Kindern.

Nachdem der Bauantrag innerhalb von drei Monaten genehmigt werden konnte, kann seit Anfang April in Telgte eine neue Kita entstehen. Das „Drostegärtchen“ an der Robert-Schumann-Straße bietet Platz für drei Gruppen mit insgesamt 55 Kindern (16 U3 und 39 Ü3). Betreiber wird die AWO Ruhr-Lippe-Ems sein.

Auf der Münsterstraße soll demnächst eine Großtagespflegestelle des Kolping-Bildungswerkes Diözesanverband Münster für neun U3-Kinder entstehen. Dafür werden die Räumlichkeiten eines ehemaligen Spielsalons im Stadtzentrum an der Münsterstraße umgebaut. Die Baumaßnahmen wird zurzeit umgesetzt.

Den steigenden Betreuungsbedarf im Kreis erklärt Sozialdezernentin Brigitte Klausmeier so: „Immer mehr jüngere Kinder (U3) besuchen die Kitas. Bei den Zweijährigen ist die Anmelde-Quote auf 77 Prozent gestiegen – und bei Einjährigen auf 35 Prozent.“ Unter dem Strich steht im Kreisjugendamtsbezirk einschließlich 442 Tagespflegeplätzen eine Versorgungsquote für die unter Dreijährigen von 48,5 Prozent – das sind zehn Prozent mehr als im Landesdurchschnitt.