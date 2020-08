Zu ihrer ersten Probe nach der Sommerpause trafen sich die Sänger des Gospelchores St. Marien auf dem Vorplatz des Pfarrheimes St. Johannes. Coronabedingt mit großem Abstand, verbrachten alle trotzdem einen schönen Probenabend, heißt es in einem Bericht des Chores. Schon vor den Ferien hätten sich die Sänger in kleinen Kreisen auf verschiedenen Bauernhöfen rund um Telgte getroffen, wo in Fünfer-Gruppen gesungen wurde. Jetzt können sich laut Coronaverordnung des Bistums auch größere Gruppen mit Hygienekonzept treffen. Bei schlechtem Wetter probt der Chor im Pfarrheim in Gruppen mit 20 Sängern. Das für Oktober geplante Konzert musste trotzdem abgesagt werden. Somit stehen in diesem Jahr nur noch die Auftritte bei einer Hochzeit und das Singen im Weihnachtsgottesdienst um 10.15 Uhr auf dem Programm. Da das Pfarrheim für eine gemeinsame Probe zu klein ist, wird der Chor weiterhin nur draußen üben. Die Sänger hoffen aber, einen Raum in passender Größe zu finden. Wer sich über Chor und Chorleiter informieren möchte, ist donnerstags um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Johannes richtig.