Dass die Schachfreunde Telgte gut Schachspielen können, wissen viele. Doch jetzt bewiesen zehn Schachfreunde, dass sie auch mit dem Rad gut unterwegs sind. Vom Knickenberghaus aus starteten sie zu einer dreitägigen Radtour zunächst in Richtung Werne-Stockum. Wie auch alle 20 Touren zuvor hatte Alfred Kuhlenbäumer auch diese Route ausgearbeitet. Wolbeck, Rinkerode, Drensteinfurt und Herbern waren nur einige Stationen. Das Schloss Westerwinkel wurde begutachtet, ehe die Ferienanlage auf dem Bauernhof in Werne-Stockum erreicht wurde. Weitere Ziele an den folgenden Tagen waren Lünen, Werne, das Schloss Cappenberg, Hamm und Ahlen. Am Ende hatten die Schachfreunde 188 Kilometer zurückgelegt.