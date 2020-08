Unter dem Motto „Ich bin das Brot des Lebens“ haben am Sonntag 20 Kinder der Marienschule ihre Erstkommunion gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie waren die Feiern verschoben worden. Sie waren nun die ersten, die dieses Fest in zwei Gruppen mit Messen um 10 Uhr und um 14.30 Uhr erlebt haben. An den kommenden Sonntagen folgen die Kinder der anderen Telgter Grundschulen.