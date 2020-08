Die Corona-Pandemie reißt tiefe Löcher in den städtischen Haushalt 2020. 11,8 Millionen Gewerbesteuereinnahmen waren eigentlich veranschlagt. Mit nur noch 6,9 Millionen Euro rechnete Kämmerer Stephan Herzig vor der Sommerpause. Jetzt sehe es „etwas freundlicher“ aus, sagte Herzig in der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschusses. Er gehe derzeit von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 7,2 Millionen Euro aus. „Es scheint jedenfalls nicht weiter nach unten zu gehen.“

Der Kassenstand betrage fünf Millionen Euro. „Die Kreditaufnahme, die ich befürchtet habe, könnte an uns vorbeigehen“, führte Herzig weiter aus.

Wann und in welcher Höhe die von Bund und Land zugesagten Corona-Hilfen fließen, dazu konnte der Kämmerer noch immer keine Informationen gebe. „Es gibt noch nichts Konkretes.“