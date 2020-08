Stadt steht vor großen Herausforderungen

Die jüngste Phase extremer Dürre und Hitze einerseits und dann wieder extremer Starkregenfälle mit Sturm und Orkanböen stellen die Land- und Forstwirtwirtschaft und private Flächenbesitzer sowie im Einsatzfall die Freiwillige Feuerwehr und Rettungskräfte vor große Herausforderungen. Aber auch die Stadt Telgte und mit ihr der Abwasserbetrieb TEO müssen sich mit den geänderten klimatischen Bedingungen auseinandersetzen und Lösungen anbieten.

Dazu haben sowohl die Stadtverwaltung als auch der Abwasserbetrieb Überlegungen angestellt und stehen im Austausch über ein zielgerichtetes Handeln. „Der Klimawandel ist nicht erst in Sicht, er ist bereits eingetreten und wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich auch für unsere Region verstärken“, unterstreicht Bürgermeister Wolfgang Pieper in einer Pressemitteilung die Notwendigkeit für ein vorausschauendes Handeln.

Neben Überlegungen für eine gezielte Ansprache und Information der privaten Hauseigentümer zu Vorsorgemaßnahmen gegen überflutete Keller und Häuser steht natürlich auch die Frage im Raum, wie sich eine weitere Entwicklung von Wohnbauland auf die bestehenden öffentlichen und privaten Flächen auswirkt.

Am Beispiel der Planung für das Wohngebiet „Telgte-Süd“ verdeutlicht Fachbereichsleiter Christian Korte : „Unstreitig hat die Ausweisung eines neuen Baugebietes wie ,Telgte-Süd‘ klimarelevante Auswirkungen. Flächenverbrauch und Flächenversiegelung und die schadlose Ableitung von Schmutz- und Oberflächenwasser sind die Stichworte dafür. Dem gegenüber steht der Anspruch der Stadt Telgte, der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere nach bezahlbarem Wohnraum, durch ein Baulandangebot nachzukommen“.

Vor dem Hintergrund der Ausrufung des „Klimanotstandes“ für die Stadt Telgte sei gleichwohl zu prüfen und alles daran zu setzen, die schädlichen Klimafolgen des Projektes möglichst gering zu halten, die Klimafolgen in einer vorausschauenden Planung mit zu berücksichtigen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Schon innerhalb der gesetzlichen Vorgaben im Bauleitplanverfahren würden so für die geplanten Eingriffe in die Fläche und den Naturhaushalt umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen geplant und zum Teil bereits vorauslaufend realisiert.

Die Planungskonzeption für das neue Wohnquartier „Telgte-Süd“ hat aber auch bereits vom ersten städtebaulichen Entwurf bis zur aktuell vorliegenden Fassung des Bebauungsplanentwurfes Klimaschutz und Klimafolgeanpassung vorausschauend mit einbezogen: So ist neben einem ausreichend dimensionierten Kanalnetz und Regenrückhaltebecken für normale Regenereignisse, im Falle von Starkregen durch einen Überflutungsschutz für einen kontrollierten oberflächlichen Abfluss zu sorgen. Die großzügigen, in nord-südlicher Richtung verlaufenden Grünzonen dienen nicht nur Naherholung, Spiel und Bewegung, sie sind zugleich Kaltluftschneisen aus der offenen Landschaft in das Quartier und weiter nach Norden und werden das Mikroklima positiv beeinflussen. Und sie dienen zudem durch ihre Ausbildung in Muldenlage als Pufferflächen für Starkregenereignisse. „Durch das der Planung zugrundeliegende Entwässerungskonzept für ,Telgte-Süd‘ wird der Böhmer Bach künftig trotz der Schaffung von bis zu 300 Wohneinheiten im Normalfall mit geringeren Wassermengen befrachtet als bislang“, erläutert Korte.